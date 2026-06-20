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Футбол

Экс-звезда Манчестер Юнайтед станет одноклубником Месси

Каземиро продолжит карьеру в МЛС.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро, выступающий сейчас со сборной Бразилии на ЧМ-2026, определился с клубом, где продолжит карьеру.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о будущем сотрудничестве с 34-летним футболистом договорился Интер Майами.

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По информации источника, сделка уже является практически завершенной. Стороны достигли устной договоренности, а все формальности были улажены. Теперь клубу МЛС осталось только подписать контракт с игроком и официально объявить о трансфере.

Инсайдер отмечает, что сам бразильский хавбек хочет поиграть вместе с Лионелем Месси и связывает свое будущее с МЛС.

Каземиро после четырех лет выступлений за Манчестер Юнайтед покинул английский клуб в статусе свободного агента после завершения нынешнего сезона.

Напомним, кроме Каземиро, Манчестер Юнайтед ранее также попрощался с еще двумя игроками.

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