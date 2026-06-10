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Футбол

Манчестер Юнайтед попрощался с тремя игроками

Каземиро, Тайрелл Маласия и Джейдон Санчо покидают английский клуб.
Сегодня, 16:50       Автор: Игорь Мищук
Каземиро и Джейдон Санчо / Getty Images
Каземиро и Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед объявил, что состав команды покидают три исполнителя.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, полузащитник Каземиро, защитник Тайрелл Маласия и вингер Джейдон Санчо уйдут в статусе свободных агентов после истечения срока действия их контрактов.

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Каземиро выступал за Манчестер Юнайтед с 2022 года, перейдя из мадридского Реала. В составе английской команды бразилец провел 160 матчей, отличившись 26 голами и 14 ассистами. Вместе с манкунианцами он завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Маласия перешел в МЮ в 2022 году, а также выступал в аренде в ПСВ. С манкунианцами выиграл Кубок английской лиги и всего провел 50 поединков, однако значительную часть времени пропускал из-за травм.

Санчо пребывал на контракте в Манчестер Юнайтед с 2021 года, а также трижды отправлялся в аренды - в дортмундскую Боруссию, Челси и Астон Виллу. Всего в составе МЮ вингер сыграл 83 матча, отличившись 12 голами и шестью результативными передачами, и стал обладателем Кубка английской лиги.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал покупку полузащитника Аталанты.

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