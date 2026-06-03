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Футбол

Манчестер Юнайтед согласовал покупку полузащитника Аталанты

Бразилец Эдерсон продолжит карьеру в составе манкунианцев.
Сегодня, 09:29       Автор: Игорь Мищук
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Центральный полузащитник Аталанты Эдерсон вскоре должен стать игроком Манчестер Юнайтед.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб согласовал переход 26-летнего бразильского футболиста за 45 миллионов евро плюс бонусы.

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Хавбек подпишет с манкунианцами контракт на четыре года с возможностью продления.

В ближайшее время игрок должен пройти медицинское обследование в своем новом клубе, после чего сделка будет закрыта.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел в составе Аталанты 41 матч во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед утвердил Майкла Каррика на посту главного тренера.

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