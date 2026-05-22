Манчестер Юнайтед утвердил Каррика на посту главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик был утвержден на посту наставника команды на постоянной основе.

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Читай также: Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем в последнем домашнем матче сезона

44-летний английский специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный на два сезона - до лета 2028 года.

It's Carrick, you know ❤️



🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

Напомним, что Каррик возглавил МЮ в январе этого года после увольнения Рубена Аморима. Под его руководством манкунианцы одержали 11 побед в 16 матчах английской Премьер-лиги и завоевали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

За тур финиша чемпионата Манчестер Юнайтед занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 68 очков.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед обновил контракт со своим воспитанником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!