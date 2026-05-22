Манчестер Юнайтед утвердил Каррика на посту главного тренера

Английский специалист продолжит работать с командой.
Сегодня, 14:22       Автор: Игорь Мищук
Майкл Каррик / Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик был утвержден на посту наставника команды на постоянной основе.

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

44-летний английский специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный на два сезона - до лета 2028 года.

Напомним, что Каррик возглавил МЮ в январе этого года после увольнения Рубена Аморима. Под его руководством манкунианцы одержали 11 побед в 16 матчах английской Премьер-лиги и завоевали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

За тур финиша чемпионата Манчестер Юнайтед занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 68 очков.

