Гвардиола официально покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе

"Горожане" в следующем сезоне получат нового главного тренера.
Сегодня, 13:55       Автор: Игорь Мищук
Хосеп Гвардиола / mancity.com

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола покинет занимаемую должность.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

После завершения нынешнего сезона 55-летний специалист и "горожане" распрощаются после десяти лет сотрудничества.

Напомним, что Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016 года и с того времени команда под его руководством завоевала 20 трофеев.

"Горожане" во главе со специалистом шесть раз становились чемпионами, завоевали три Кубка Англии, пять Кубков английской лиги, три Суперкубка Англии, а также выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити согласовал условия сотрудничества с новым главным тренером.

