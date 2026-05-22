Гвардиола официально покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола покинет занимаемую должность.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

После завершения нынешнего сезона 55-летний специалист и "горожане" распрощаются после десяти лет сотрудничества.

Напомним, что Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016 года и с того времени команда под его руководством завоевала 20 трофеев.

"Горожане" во главе со специалистом шесть раз становились чемпионами, завоевали три Кубка Англии, пять Кубков английской лиги, три Суперкубка Англии, а также выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити согласовал условия сотрудничества с новым главным тренером.

