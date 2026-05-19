Манчестер Сити упустил чемпионство в матче с Борнмутом

Во вторник, 19 мая, Манчестер Сити отправился в гости к Борнмуту.

"Горожане" зная, что стоит на кону, начали матч очень активно. Петрович отразил удар Доку, но не справился с Семеньо. Однако арбитр отменил взятие ворот.

Понемногу Борнмуту удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже провести несколько атак. А под конец тайма Крупи идеально обработал пас и точным ударом открыл счет.

Со стартом второго тайма Петровичу снова пришлось немало поработать, чтобы защитить собственные ворота. А далее "вишни" идеально действовали в обороне, полностью связав команду Гвардиолы.

В самой концовке Брукс мог забить второй гол, но штанга подарила Сити еще несколько минут надежды. И на последних минутах Холанд после добивания все же сравнял счет, однако большее соперник не позволил сделать.

Борнмут - Манчестер Сити 1:1

Голы: Крупи, 39 - Холанд, 90+5

