Челси обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби

"Синие" поднялись до зоны еврокубков, а "шпоры" все еще на грани вылета.
Сегодня, 00:10       Автор: Андрей Безуглый
Челси - Тоттенхэм / Getty Images

Во вторник, 19 мая, Челси принимал дома Тоттенхэм.

Первый момент остался за гостями, когда Тель отправил мяч точно в левую штангу. Челси ответил голом Фернандеса, который нанес идеальный удар.

Если не считать гол, то игра в целом была равной, однако "шпоры" совсем ничего не могли создать.

Во втором тайме команда дез Дзерби пошла вперед и была вскоре наказана. Сантос вышел один-на-один с Кински и легко переиграл кипера. Уже через пять минут Ришарлсион отыграл один мяч, но дальше Челси стал защищаться намного внимательней.

По итогам 90 минут "синие" все же заработали три очка и поднялись до зоны еврокубков, в то время как Тоттенхэм остался в двух пунктах от зоны вылета.

Челси - Тоттенхэм 2:1
Голы: Фернандес, 18, Сантос, 67 - Ришарлисон, 74

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

