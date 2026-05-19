Арсенал стал чемпионом АПЛ-2025/26

Ничья Манчестер Сити и Борнмута стала финалом чемпионской гонки.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
"Канониры" выиграли титул по итогам 37-го тура АПЛ, в котором лондонцы обыграли Бернли, а вот Манчестер Сити не смог обыграть Борнмут.

Таким образом за один тур от конца команда Микеля Артеты имеет неотыгрываемое преимущество в четыре очка.

После 37-ти туров Арсенал набрал 82 очка, выиграв 25 матчей, сыграл 7 раз вничью и проиграл лишь пять игр.

Для Арсенала это первый титул с 2004 года (14-й в истории), а для Артеты - четвертый трофей в его карьере.

 

Вчера, 23:40
