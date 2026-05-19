Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью

Марку Силва и Рубен Аморим могут возглавить клуб.

Бенфика определилась с кандидатами на пост главного тренера, утверждает Sky Sports.

Напомним, что по слухам, Жозе Моуринью в скором времени должен возглавить Реал.

А потому Бенфика уже начала поиск нового наставника, остановив свой выбор на Марку Силве или Рубене Амориме.

Силва сейчас тренирует Фулхэм, и его имя постоянно возникает в связи с разными большими клубами.

Аморим же не тренировал после отставки из Манчестер Юнайтед.

