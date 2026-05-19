Котляр добыла первую победу в основной сетке турнира WTA

19-летняя теннисистка оформила крутой камбек.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Елизавета Котляр / Getty Images

Украинская теннисистка Елизавета Котляр добыла первую победу в основной сетке турнира WTA.

Это случилось в турнире в Рабате, где 19-летняя Котялр сумела пройти в основную сетку через вайлдкард.

Первой соперницей украинки стала британка Франческа Джонс.

Первый сет уверенно забрала 105-я ракетка мира, а вот во втором Котляр удивила соперницу, забрав сет 6:3.

Третий сет стал самым интересным. Джонс уверенно забрала сразу гейма, однако украинка сумела переломить ход матча и оформить камбек 6:4.

WTA 250. Рабат. Марокко. 1/16 финала

Франческа Джонс (Британия) - Елизавета Котляр 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)

 

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
