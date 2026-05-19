Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026
Роберто Мартинес выбрал футболистов для мундиаля.
Сборная Португалии опубликовала заявку на ЧМ-2026.
Главный тренер команды Роберто Мартинес выбрал 26 футболистов, которые отправятся на мундиаль.
В заявку также попал 41-летний Криштиану Роналду, для которого это будет рекордный шестой чемпионат мира.
Заявка сборной Португалии на ЧМ-2026
Вратари:
- Диогу Кошта (Порту),
- Жозе Са (Вулверхэмптон),
- Руй Силва (Спортинг),
- Рикарду Велью (Генчлербирлиги)
Защитники:
- Диогу Далот (Манчестер Юнайтед),
- Матеуш Нунеш (Манчестер Сити),
- Нелсон Семеду (Фенербахче),
- Жоау Канселу (Барселона),
- Нуну Мендеш (ПСЖ),
- Гонсалу Инасиу (Спортинг),
- Ренату Вейга (Вильярреал),
- Рубен Диаш (Манчестер Сити),
- Томаш Араужу (Бенфика)
Полузащитники:
- Рубен Невеш (Аль-Хилаль),
- Саму Кошта (Мальорка),
- Жоау Невеш (ПСЖ),
- Витинья (ПСЖ),
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед),
- Бернарду Силва (Манчестер Сити)
Нападающие:
- Жоау Феликс (Аль-Наср),
- Франсишку Тринкау (Спортинг),
- Франсишку Консейсау (Ювентус)
- Педру Нету (Челси),
- Рафаэл Леау (Милан),
- Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад),
- Гонсалу Рамуш (ПСЖ),
- Криштиану Роналду (Аль-Наср).
Ранее также свою заявку опубликовала сборная Бразилии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!