Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026

Роберто Мартинес выбрал футболистов для мундиаля.
Сегодня, 17:07       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images

Сборная Португалии опубликовала заявку на ЧМ-2026.

Главный тренер команды Роберто Мартинес выбрал 26 футболистов, которые отправятся на мундиаль.

В заявку также попал 41-летний Криштиану Роналду, для которого это будет рекордный шестой чемпионат мира.

Заявка сборной Португалии на ЧМ-2026

Вратари:

  • Диогу Кошта (Порту),
  • Жозе Са (Вулверхэмптон),
  • Руй Силва (Спортинг),
  • Рикарду Велью (Генчлербирлиги)

Защитники:

  • Диогу Далот (Манчестер Юнайтед),
  • Матеуш Нунеш (Манчестер Сити),
  • Нелсон Семеду (Фенербахче),
  • Жоау Канселу (Барселона),
  • Нуну Мендеш (ПСЖ),
  • Гонсалу Инасиу (Спортинг),
  • Ренату Вейга (Вильярреал),
  • Рубен Диаш (Манчестер Сити),
  • Томаш Араужу (Бенфика)

Полузащитники: 

  • Рубен Невеш (Аль-Хилаль),
  • Саму Кошта (Мальорка),
  • Жоау Невеш (ПСЖ),
  • Витинья (ПСЖ),
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед),
  • Бернарду Силва (Манчестер Сити)

Нападающие:

  • Жоау Феликс (Аль-Наср),
  • Франсишку Тринкау (Спортинг),
  • Франсишку Консейсау (Ювентус)
  • Педру Нету (Челси),
  • Рафаэл Леау (Милан),
  • Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад),
  • Гонсалу Рамуш (ПСЖ),
  • Криштиану Роналду (Аль-Наср).

Ранее также свою заявку опубликовала сборная Бразилии.

