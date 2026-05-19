"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Украинец и нидерландец 23 мая возле пирамид в Египте определят сильнейшего.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок украинского и нидерландского бойцов возглавит боксерское шоу "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Перед боем украинский чемпион у себя в социальных сетях опубликовал яркий проморолик будущего противостояния.

"Уже в эту субботу - большой вечер бокса в Гизе. Не пропустите", - написал Усик.

Ранее IBF озвучила свое решение по поводу статуса боя Усик - Верховен.

