Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги

"Канониры" продолжают идти к титулу.
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
Кай Хавертц / Getty Images
В понедельник, 18 мая, Арсенал принимал дома Бернли в рамках 37-го тура.

Команды обменялись неплохими моментами на старте поединка, а затем Арсенал полностью перехватил инициативу. Бернли довольно удачно оборонялся и даже находил моменты, чтобы угрожать воротам Райи.

Но на 37-й минуте хозяева использовали свое главное оружие: Хавертц открыл счет после подачи углового.

Второй же тайм начался очень ярко, Эзе упустил сразу пару моментов забить еще один гол. А затем команды стали играть практически без ворот, за 45 минут было нанесено лишь шесть ударов по воротам, из которых лишь один в створ.

Тем не менее Арсенал уверенно довел матч до победы, заработав важнейшие три очка.

Арсенал - Бернли 1:0
Гол: Хавертц, 37

 

