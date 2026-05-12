IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах

Грядут очередные изменения.
Сегодня, 11:55       Автор: Валентина Чорноштан
Вест Хэм - Арсенал / Getty Images
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает изменение правил борьбы в штрафной при стандартах.

Мысль о пересмотре правила возникла после недавнего эпизода в АПЛ, когда в матче Вест Хэма против Арсенала в концовке встречи несколько игроков обеих команд боролись с соперниками, удерживая их в штрафной до розыгрыша мяча.

Отмечается, что теперь IFAB в течение следующего сезона будет фиксировать, какие изменения необходимо внести в регламент борьбы игроков друг с другом в штрафной перед угловыми и штрафными ударами.

Добавим, что сейчас действует устав, в котором борьба с соперником до розыгрыша мяча не считается нарушением, пишет The Times.

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
