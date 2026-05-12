Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:06       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на вторник, 12 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч второго раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 11 мая

Миннесота – Колорадо – 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Счет в серии: 1-3

Шайбы:
1:0 – 9 Юров (Тарасенко, Фэйбер)
1:1 – 26 Кадри (Нечас)
1:2 – 46 Колтон (Руа)
2:2 – 49 Штурм (К. Хьюз)
2:3 – 51 Келли (Друри)
2:4 – 59 Маккиннон (Нечас)
2:5 – 59 Нелсон

