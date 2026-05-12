Канселу установил уникальное достижения

Защитник Барселоны Жуан Канселу смог выиграть четыре разных чемпионата в топ-5 лигах Европы.

Недавно игрок саудовского Аль-Хиляля, который в рамках аренды защищает цвета "сине-гранатовых", стал чемпионом Испании, а до карьеры в каталонском клубе он уже завоевывал титулы в других лигах.

Речь идет о том, что Жоау становился чемпионом Серии А в составе Ювентуса, АПЛ с Манчестер Сити, а также Бундеслиги с Баварией. Кроме того, он выигрывал чемпионат португальской Примейра-лиги с Бенфикой.

Напомним, что португалец присоединился к Барселоне в январе 2026 года, ранее он уже выступал за "сине-гранатовых" в сезоне-2023/24.

