iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Канселу установил уникальное достижения

Покорил четыре сильнейшие лиги Европы.
Сегодня, 09:34       Автор: Валентина Чорноштан
Жуан Канселу / Getty Images
Жуан Канселу / Getty Images

Защитник Барселоны Жуан Канселу смог выиграть четыре разных чемпионата в топ-5 лигах Европы.

Недавно игрок саудовского Аль-Хиляля, который в рамках аренды защищает цвета "сине-гранатовых", стал чемпионом Испании, а до карьеры в каталонском клубе он уже завоевывал титулы в других лигах.

Речь идет о том, что Жоау становился чемпионом Серии А в составе Ювентуса, АПЛ с Манчестер Сити, а также Бундеслиги с Баварией. Кроме того, он выигрывал чемпионат португальской Примейра-лиги с Бенфикой.

Напомним, что португалец присоединился к Барселоне в январе 2026 года, ранее он уже выступал за "сине-гранатовых" в сезоне-2023/24.

К слову, появилась информация о том, останется ли Ханс Флик в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серия А Ла Лига Английская Премьер-лига Жуан Канселу

Статьи по теме

Флик решил насколько останется в Барселоне Флик решил насколько останется в Барселоне
Оценка Цыганкова за матч против Райо Вальекано Оценка Цыганкова за матч против Райо Вальекано
"Рассмотрю несколько предложений": Левандовски сделал заявление о своем будущем "Рассмотрю несколько предложений": Левандовски сделал заявление о своем будущем
Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игра плей-офф Чемпионшипа
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Европа11:55
IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Другое11:27
Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
Европа11:24
Звезда Боруссия рассматривает уход из-за недовольства игрой команды
Формула 110:53
Бывший пилот Ред Булл заговорил о возобновлении карьеры
Европа10:30
СМИ: Мбаппе не хочет играть в оставшихся матчах Реала
Бокс09:56
The Ring обновил рейтинг супертяжей
Европа09:34
Канселу установил уникальное достижения
НХЛ09:08
Кубок Стэнли: Миннесота уступила в 4-м матче серии
НХЛ09:06
Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо
НБА08:46
Плей-офф НБА: Оклахома одержала решающую победу над Лейкерс, Кливленд сравняла счет с Детройтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK