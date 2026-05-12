Флик решил насколько останется в Барселоне

Подпишет новый контракт с командой в ближайшее время.

Главный тренер Барселоны Ханс Флик сообщил, на какой срок останется в должности наставника каталонской команды.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, он пишет, что немецкий специалист договорился о контракте до 2028 года.

Однако в соглашении есть опция продления еще на один сезон, а именно до лета 2029 года. Напомним, что Флик возглавил Барселону летом 2024 года.

Добавим, что в ближайшее время стороны должны официально подписать документы и объявить о продолжении сотрудничества в социальных сетях.

Тем временем звезда Баварии получил престижную награду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!