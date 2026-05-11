iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Баварии получил престижную награду

Майкл Олисе стал лучшим французским футболистом за рубежом.
Вчера, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Вингер Баварии Майкл Олисе выиграл престижную индивидуальную награду.

Французская федерация футбола признала Олисе лучшим французским игроком, выступающим за рубежом.

Напомним, что Олисе присоединился к Баварии летом 2024 года за 55 млн евро. Француз сразу пробился в лидеры мюнхенской команды.

В текущем сезоне у француза 50 матчей, 22 гола и 30 ассистов. При этом стоимость Олисе выросла до 140 млн евро, что делает его самым дорогим игроком Баварии и всей Бундеслиги.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард Баварии не планирует завершать карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Олисе

Статьи по теме

Румменигге - об Олисе: Нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть Румменигге - об Олисе: Нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть
Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов
Президент Баварии прокомментировал интерес к Олисе Президент Баварии прокомментировал интерес к Олисе
Реал нацелился на звезду Баварии Реал нацелился на звезду Баварии

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи Наполи, Тоттенхэма, Жироны и Бенфики
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Цыганков помог Жироне спастись в матче с Райо
Европа23:25
Звезда Баварии получил престижную награду
Формула 122:50
Стролл сделал заявление о своем будущем
Европа22:22
АПЛ выступила против расширения полномочий VAR
Формула 121:50
Еще один легендарный Гран-при ведет переговоры с Формулой-1
ЧМ-202621:15
78-летний Адвокат примет участие в ЧМ-2026
Европа20:20
Челси определил шорт-лист тренеров
Европа19:25
Интер может остаться без форварда на финал Кубка Италии
Другие страны18:46
Легенда Атлетико готов попробовать себя в европейском футболе
Теннис18:20
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK