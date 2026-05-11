Звезда Баварии получил престижную награду

Майкл Олисе стал лучшим французским футболистом за рубежом.

Французская федерация футбола признала Олисе лучшим французским игроком, выступающим за рубежом.

Напомним, что Олисе присоединился к Баварии летом 2024 года за 55 млн евро. Француз сразу пробился в лидеры мюнхенской команды.

В текущем сезоне у француза 50 матчей, 22 гола и 30 ассистов. При этом стоимость Олисе выросла до 140 млн евро, что делает его самым дорогим игроком Баварии и всей Бундеслиги.

