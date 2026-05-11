АПЛ выступила против расширения полномочий VAR

Арбитры и клубы выступили против.

АПЛ решила не расширять полномочия VAR, пишет The Guardian.

Напомним, что зимой Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил возможность VAR вмешиваться во вторые желтые карточки и угловые.

Тем не менее, для национальных чемпионатов новые правила не стали обязательными. Каждая лига сама решает, применять ли новые правила.

Ассоциация арбитров (PGMO) рекомендовала АПЛ воздержаться от расширения полномочий VAR. Организация считает, что это лишь затянет матчи и усилит давление на арбитров.

Большинство английских клубов также выступили против, так как они также уверены, что это лишь затянет матчи и будет сбивать темп игры.

Окончательное решение АПЛ примет в июне на ежегодном собрании.

