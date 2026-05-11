Стролл сделал заявление о своем будущем

Канадец не собирается бросать Формулу-1.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Лэнс Стролл / Getty Images

Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл высказался о своем будущем.

Несмотря ни на что, канадец не планирует завязывать с Формулой-1. По его словам, Астон Мартин находится в самом начале успешного пути, и он хочет пройти его с ним.

Нет, это не последний для меня сезон в Ф-1. Потому что я по-прежнему сильно верю в наш проект, и потому что проект Астон Мартин пока очень далек от реализации своего потенциала.

К команде присоединился Эдриан Ньюи, у Астон Мартин появилась новая база, новая аэродинамическая труба. Я верю в то, что у нашей команды огромный потенциал. И я хочу быть частью этой команды, когда мы выйдем на тот уровень, на котором, как мы считаем, способны оказаться.

И я буду сильно обеспокоен, если через 2-3 года буду сидя на диване смотреть гонку, а две машины Астон Мартин в ней будут бороться за самые высокие места. Я хочу быть частью этого

