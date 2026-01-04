Стролл: Сама идея нового регламента немного печалит
Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл заявил, что ему не нравится новый техннический регламент.
Напомним, что с нового сезона команды сменят болиды и силовые установки, главной особенностью станет новое распределение мощности, половина которой придется на электрическую часть.
Сам же Стролл заявил, что пилоты точно хотят другой двигатель, чтобы сосредоточиться на гонках, а не на играх с батареей и энергией.
Думаю, сама идея нового регламента – и, мне кажется, тут все согласны – немного печалит. Мы идем в сторону 400 км/ч на прямой и половины скорости в поворотах. Будучи пилотом, ты хочешь совершенно не этого.
Нам придется работать с энергией и батареей, распределять темп – а это не так интересно, как атаковать изо всех сил при наличии большой прижимной силы. Это касается всех пилотов – мы все едины во мнении
