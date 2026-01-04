iSport.ua
Стролл: Сама идея нового регламента немного печалит

Пилоты хотели бы других решений.
Сегодня, 20:47       Автор: Андрей Безуглый
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл заявил, что ему не нравится новый техннический регламент.

Напомним, что с нового сезона команды сменят болиды и силовые установки, главной особенностью станет новое распределение мощности, половина которой придется на электрическую часть.

Сам же Стролл заявил, что пилоты точно хотят другой двигатель, чтобы сосредоточиться на гонках, а не на играх с батареей и энергией.

Думаю, сама идея нового регламента – и, мне кажется, тут все согласны – немного печалит. Мы идем в сторону 400 км/ч на прямой и половины скорости в поворотах. Будучи пилотом, ты хочешь совершенно не этого.

Нам придется работать с энергией и батареей, распределять темп – а это не так интересно, как атаковать изо всех сил при наличии большой прижимной силы. Это касается всех пилотов – мы все едины во мнении

Ранее также Исак Аджар прокомментировал будущее партнерство с Ферстаппеном.

 

