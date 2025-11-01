iSport.ua
Раскрыта зарплата Ланса Стролла в Астон Мартин

Вошёл в десятку самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1.
Сегодня, 11:01       Автор: Валентина Чорноштан
Ланс Стролл / Getty Images
Ланс Стролл / Getty Images

При передаче отчетов в британский реестр компаний стало известно, сколько получает пилот Астон Мартин Ланс Стролл. Об этом сообщает PlanetF1.

По информации источника, в сезоне-2023 Ланс получил около 5,6 миллиона долларов. Однако в сезоне-2024 сумма выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, теперь она составляет 12,3 миллиона долларов.

Отмечается, что сумма в 12,3 миллиона включает не только гонорар Стролла, но и весь комплекс расходов, связанных с его участием в гонках, включая выплаты менеджерам, тренерам, физиотерапевтам и другим членам команды пилота.

В настоящее время Ланс Стролл занимает десятое место в списке самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1.

Напомним, первую тройку рейтинга возглавляют Макс Ферстаппен (Ред Булл) 75 миллионов долларов, Льюис Хэмилтон (Феррари) 57 миллионов, и Ландо Норрис (Макларен) 35 миллионов.

