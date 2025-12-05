Защитник Реала готов урезать зарплату ради продления контракта

Антонио Рюдигер готов снизить зарплату, чтобы остаться в мадридском Реале, сообщает Defensa Central.

По имеющейся информации, немецкий центрбек готов отказаться от предложений команд из Саудовской Аравии ради продолжения карьеры в Реале.

Отмечается, что 32-летний игрок готов сократить свою текущую годовую зарплату с 9 миллионов евро до 7 миллионов евро ради того, чтобы остаться в команде еще на один сезон.

Напомним, что в сентябре 2025 года Рюдигер получил травму прямой мышцы бедра левой ноги, однако к концу ноября он вернулся к тренировкам. Из-за травмы Антонио провел на поле лишь 270 минут.

