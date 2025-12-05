iSport.ua
Пловец Игорь Трояновский побил 22-летний рекорд Украины

Но в финал не прошёл.
Сегодня, 07:55       Автор: Валентина Чорноштан
Игорь Трояновский / Getty Images
Игорь Трояновский / Getty Images

Украинский пловец Игорь Трояновский обновил рекорд Украины на дистанции 100 метров баттерфляем, который держался 22 года.

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Трояновский в полуфинальном заплыве показал результат 50,66 секунды, заняв 11-е место среди 16 спортсменов.

К сожалению, этого не хватило для выхода в финал, однако украинцу удалось обновить национальный рекорд.

Добавим, что предыдущий рекорд Украины был установлен Андреем Сердиновым на Евро-2003 в Дублине — 50,88 секунды.

Трояновский также выступит на дистанции 200 метров баттерфляем — соревнования стартуют в субботу, 6 декабря.

