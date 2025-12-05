iSport.ua
Нападающий Руха близок к переходу в ЛНЗ

С Львова в Черкассы.
Сегодня, 10:35       Автор: Валентина Чорноштан
Бабукар Фаал / Getty Images
Бабукар Фаал / Getty Images

Бабукар Фаал может перейти в ЛНЗ этой зимой.

Нападающий Руха согласовал условия личного контракта с черкасской командой. Отмечается, что гамбийский форвард сможет получать около 15 тысяч долларов в месяц.

Теперь осталось, чтобы Рух дал согласие на переход, клуб ожидает выручить за трансфер примерно 1 200 000 долларов.

Напомним, что Бабукар Фаал присоединился к львовской команде в феврале 2025 года. За этот сезон он забил 5 мячей в 14 матчах во всех турнирах.

К слову, ЛНЗ собирается разорвать контракты с двумя игроками.

