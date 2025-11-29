iSport.ua
Ассинор принес ЛНЗ победу над Кудривкой

Коллектив Виталия Пономарева закрепился в топ-2.
Вчера, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
ЛНЗ - Кудривка / upl.ua
ЛНЗ - Кудривка / upl.ua

В субботу, 29 ноября, ЛНЗ принимал дома Кудривку в рамках 14-го тура УПЛ.

Хозяева сразу завладели мячом, однако Кудривка постоянно пыталась этот контроль перехватить. Именно гостям повезло создать первый момент, но мяч после удара Козака попал в штангу.

Вскоре и ЛНЗ сумел создать пару моментов, один из которых завершился голом. Подопечные Пономарева провели классную комбинацию, которую идеально завершил Ассинор.

Второй тайм также был больше про борьбу, лишь ближе к концу матча ЛНЗ мог довести счет до комфортного, но Лепка не позволил команде пропустить снова. Минимальная победа хозяев, и ЛНЗ закрепился на втором месте.

ЛНЗ - Кудривка 1:0
Гол: Ассинор, 37

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич – Рябов – Кузик, Танковский (Пастух, 53), Яшари, Проспер (Ноникашвили, 88) – Ассинор (Кравчук, 67)

Кудривка: Лепка – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Думанюк (Сторчоус, 63), Векляк (Матвеев, 84), Пушкарев (Рогозинский, 46), Нагнойный, Козак (Свитюха, 75) – Овусу (Легостаев, 75)

 

