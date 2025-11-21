ЛНЗ переиграл Полтаву с дублем Обаха

Начали команды на встречных курсах. Впрочем, до остроты дело довели только "семенники". Сначала Горин не переиграл кипера после углового, а впоследствии Обах размял Восконяна низовым ударом после заброса.

На экваторе тайма ЛНЗ окончательно завладел инициативой. В конце концов, на 31-й минуте команда Виталия Пономарева открыла счет. Обах получил передачу Драмбаева из собственной половины, накрутил защитников и классно уложил в дальний.

Черкащане продолжили контролировать ход событий. Давление на чужой половине во втором тайме позволило гостям удвоить преимущество. Голкипер Полтавы неудачно сыграл во время стандарта, а Обах мастерски отправил мяч в ворота.

ЛНЗ вполне мог сделать счет и разгромным. Впрочем, Кравчуку и Яшари не хватило точности. Хозяева же потревожили Паламарчука разве что ударом Дорошенко со штрафного – 0:2 в итоге.

Статистика матча Полтава – ЛНЗ 13-го тура чемпионата Украины

Полтава – ЛНЗ – 0:2

Голы: Обах, 31, 64

Удары: 5 - 12

Удары в створ: 0 - 7

Угловые: 4 - 4

Фолы: 11 - 7

Полтава: Восконян – Бужин, Опанасенко (Савенков, 23), Мисюра, Кононов – Хахлев (Стрельцов, 66), Плахтырь (Даниленко, 66) – Одарюк (Коцюмака, 90+2), Дорошенко, Галенков (Онищенко, 90+2) – Вивдыч

ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасич, Муравский, Горин, Драмбаев – Танковский (Яшари, 53), Рябов, Пастух (Ноникашвили, 69) – Обах (Подоляк, 89), Ассинор (Кравчук, 69), Кузык

Предупреждения: Плахтырь – Горин, Ноникашвили

