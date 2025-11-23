iSport.ua
Рух - Кудривка 4:2: обзор матча и результат игры 23.11.2025

Львовская команда растеряла преимущество в два мяча, но все же одержала победу.
23 ноября, 20:02       Автор: Игорь Мищук
Рух обыграл Кудривку / ФК Рух
Рух обыграл Кудривку / ФК Рух

В воскресенье, 23 ноября, Рух принимал на своем поле Кудривку в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Львовская команда вела в два мяча, позволила сопернику отыграться, но все же довела поединок до победы со счетом 4:2.

Полесье и Эпицентр сыграли в безголевую ничью

Хозяева поля повели в матче на 14-й минуте, когда Клайвер замкнул прострел с правого фланга. А в середине первого тайма Бабукар Фал удвоил преимущество, отправив головой мяч в сетку после подачи со штрафного.

Тем не менее в начале второй половины встречи Кудривка сумела перевернуть игру. Сразу после перерыва Раймонд Овусу сократил отставание, а через четыре минуты ассистировал Александру Козаку, который счет сравнял.

Все же Рух достаточно быстро снова вышел вперед усилиями Ильи Квасницы, а под конец поединка Фал установил окончательный результат, оформив дубль.

Набрав десять очков, Рух на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка с 14 баллами расположилась на 12-й позиции.

Статистика матча Рух - Кудривка 13-го тура чемпионата Украины

Рух - Кудривка 4:2

Голы: Клайвер, 14, Фал, 28, 87, Квасница, 57 - Овусу, 46, Козак, 50

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 10 - 8
Угловые: 2 - 2
Фолы: 19 - 13

Рух: Герета - Роман, Слюбик, Холод, Лях - Копина, Сапуга (Притула, 46), Пидгурский (Рейляну, 82) - Квасница (Китела, 70), Фал, Клайвер (Рунич, 25).

Кудривка: Лепка - Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинский - Думанюк, Лосенко (Нагнойный, 67) - Козак (Свитюха, 78), Сторчоус (Легостаев, 78), Морозко (Мельничук, 67) - Овусу (Демченко, 84).

Предупреждения: Квасница - Лосенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига Кудривка

