iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вингер Руха получил серьёзную травму стопы

Пропустит подготовку ко второй части чемпионата.
Вчера, 11:58       Автор: Валентина Чорноштан
Клайвер / Getty Images
Клайвер / Getty Images

Легионер Руха, бразилец Клайвер, получил травму стопы в матче 13-го тура УПЛ против Кудровки.

Теперь Клайверу предстоит хирургическое вмешательство, после которого вингер пропустит подготовку ко второй части чемпионата.

В этом сезоне 22-летний игрок сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и одной результативной передачей.

С каким счетом закончился матч львовской команды против Кудровки, можно узнать здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух

Статьи по теме

УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
Рух в результативном матче обыграл Кудривку Рух в результативном матче обыграл Кудривку
Тренер Карпат получил дисквалификацию по итогам дерби с Рухом Тренер Карпат получил дисквалификацию по итогам дерби с Рухом
ЛНЗ одолел Рух в кубковом противостоянии представителей УПЛ ЛНЗ одолел Рух в кубковом противостоянии представителей УПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK