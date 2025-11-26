Вингер Руха получил серьёзную травму стопы

Легионер Руха, бразилец Клайвер, получил травму стопы в матче 13-го тура УПЛ против Кудровки.

Теперь Клайверу предстоит хирургическое вмешательство, после которого вингер пропустит подготовку ко второй части чемпионата.

В этом сезоне 22-летний игрок сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и одной результативной передачей.

