Украинская пара выборола бронзу ЧМ-2026

Украинская спортивная пара Анна Эррера и Иван Хобта стали призерами юниорского ЧМ-2026.

Для дуэта это было дебютное совместное выступление на юниорском мундиале.

В короткой программе украинцы стали пятыми и квалифицировались в вольную программу. Там они уже сумели подняться на вторую ступеньку, уступив лишь канадской паре.

Однако суммарной суммы баллов Эрреры и Хобты хватило на третье общее место. Первое и второе место выиграли канадские спортсмены.

Юниорский чемпионат мира-2026 по фигурному катанию. Спортивные пары

Ава Кемп и Йонатан Элизаров (Канада) — 167,90 балла Джазмин Дерошерс и Киран Трешер (Канада) — 162,25 Анна Эррера и Иван Хобта (Украина) — 160,15

