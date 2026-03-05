Украинская пара выборола бронзу ЧМ-2026
Анна Эррера и Иван Хобта уступили лишь канадским спортсменам.
Украинская спортивная пара Анна Эррера и Иван Хобта стали призерами юниорского ЧМ-2026.
Для дуэта это было дебютное совместное выступление на юниорском мундиале.
В короткой программе украинцы стали пятыми и квалифицировались в вольную программу. Там они уже сумели подняться на вторую ступеньку, уступив лишь канадской паре.
Однако суммарной суммы баллов Эрреры и Хобты хватило на третье общее место. Первое и второе место выиграли канадские спортсмены.
Юниорский чемпионат мира-2026 по фигурному катанию. Спортивные пары
- Ава Кемп и Йонатан Элизаров (Канада) — 167,90 балла
- Джазмин Дерошерс и Киран Трешер (Канада) — 162,25
- Анна Эррера и Иван Хобта (Украина) — 160,15
