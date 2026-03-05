В зачетной зоне гонки в Контиолахти финишировала лишь одна украинка
В четверг, 5 марта, в финском Контиолахти стартовал этап Кубка мира по биатону женской индивидуальной гонкой.
На старте Украину представляли Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалик, Юлия Джима и Елена Городная.
В течение гонки на финиш в зачетной зоне претендовали Дмитренко и Чалик. Дарья вообще шла в топ-15, но на последней стрельбе сделала два промаха и выбыла из зачетной зоны.
Дмитренко же с одним промахом сумеа заработать очки, финишировав на 34-й позиции. Остальные украинки финишировали вне зачетной зоны.
Гонку выиграла шведка Эльвира Эберг, которая провела чистый заезд, серебро ушло ее сестре Анне, у которой один промах, а бронза досталась Паулине Батовской-Фиалковой.
Кубок мира по биатлону. Контиолахти
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 41:46.4
- Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +41.3
- Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия, 0+1+0+0) +45.0
...
- 34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +4:35.0
- 42. Дарья Чалик (Украина, 0+0+0+2) +4:54.5
- Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +6:03.2
- Юлия Джима (Украина, 0+1+1+0) +6.23.8
- Елена Городная (Украина, 0+1+1+1) +6:36.2
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!