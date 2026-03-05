iSport.ua
В зачетной зоне гонки в Контиолахти финишировала лишь одна украинка

Кристина Дмитренко стала 34-й на финише.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

В четверг, 5 марта, в финском Контиолахти стартовал этап Кубка мира по биатону женской индивидуальной гонкой.

На старте Украину представляли Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалик, Юлия Джима и Елена Городная.

В течение гонки на финиш в зачетной зоне претендовали Дмитренко и Чалик. Дарья вообще шла в топ-15, но на последней стрельбе сделала два промаха и выбыла из зачетной зоны.

Дмитренко же с одним промахом сумеа заработать очки, финишировав на 34-й позиции. Остальные украинки финишировали вне зачетной зоны.

Гонку выиграла шведка Эльвира Эберг, которая провела чистый заезд, серебро ушло ее сестре Анне, у которой один промах, а бронза досталась Паулине Батовской-Фиалковой.

Кубок мира по биатлону. Контиолахти

  1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 41:46.4
  2. Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +41.3
  3. Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия, 0+1+0+0) +45.0

...

  • 34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +4:35.0
  • 42. Дарья Чалик (Украина, 0+0+0+2) +4:54.5
  • Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +6:03.2
  • Юлия Джима (Украина, 0+1+1+0) +6.23.8
  • Елена Городная (Украина, 0+1+1+1) +6:36.2

