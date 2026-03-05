Женская сборная Украины по гандболу выирала матч отбора Евро-26

В четверг, 5 марта, женские сборные Украины и Литвы по гандболу встретились в рамках квалификации Евро-2026.

В состав вернулась лидер команды Тамара Смбатян, пропустившая предыдущие игры из-за повреждения.

Тем не менее первый тайм наша команда минимально уступила 15:16.

Во втором тайме литовки долго держали преимущество, однако Украине удалось перехватить его и закончить тайм и матч победой.

Квалификация на женское Евро-2026 по гандболу

Украина — Литва 30:29

8 марта состоится второй поединок против Литвы. По итогам трех матчей Украина занимает третью строчку, уступая сборным Сербии и Швеции.

