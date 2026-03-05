Металлист 1925 - Локомотив 3:0: обзор матча и результат игры 05.03.2026

В четверг, 5 марта, Металлист 1925 встречался с Локомотивом в четвертьфинале Кубка Украины.

Представитель украинской Премьер-лиги уверенно справился со своим оппонентом из третьего дивизиона, одержав разгромную победу со счетом 3:0, и вышел в полуфинал.

Подопечные Младена Бартуловича от начала поединка владели инициативой и по истечении 15 минут игры повели в противостоянии. Харьковская команда вышла вперед усилиями Батона Забергджи, который вошел справа в штрафную, убрал защитника и отправил мяч в дальний нижний угол.

После перерыва Металлисту 1925 удалось добить своего оппонента, доведя результат до разгромного. В середине второй половины встречи после передачи из глубины Петер Итодо роскошным прицельным ударом из-за пределов штрафной поразил левую девятку.

А эффектную точку в матче поставил Эрмир Рашица, который сместился с левого фланга к центру и точно пробил в правый верхний угол ворот Локомотива.

Статистика матча Металлист 1925 - Локомотив 1/4 финала Кубка Украины

Металлист 1925 - Локомотив 3:0

Голы: Забергджа, 15 Итодо, 69, Рашица, 90+2

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 12 - 4

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 6 - 1

Фолы: 7 - 6

Металлист 1925: Варакута - Салюк, Е. Павлюк, Шабанов, Крупский - Чурко (Баптистелла, 63), Калюжный, Аревало (Литвиненко, 70) - Антюх (Рашица, 63), Петер (Кастильо, 78), Забергджа (Ари, 78).

Локомотив: Белименко - Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрий - Мальниченко, П. Савчук (Сабалаев, 80), А. Савчук (Сахид, 75), Головатенко (Мочевинский, 63) - Тименко (Зубков, 75), Мордас.

Предупреждение: П. Савчук.

Металлист 1925 вышел в 1/2 финала Кубка Украины, где присоединился к Динамо и Буковине. Последний полуфиналист турнира определится в противостоянии Чернигов - Феникс-Мариуполь, которое состоится 17 марта.

