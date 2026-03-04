iSport.ua
Буковина пробилась в полуфинал Кубка Украины

ЛНЗ неожиданно уступил в серии пенальти.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Буковина / bukfc.com
Буковина / bukfc.com

В среду, 4 марта, ЛНЗ принимал дома Буковину в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

В первом тайме моментов было мало, так как команды очень сосредоточились на борьбе. Слишком часто игра прерывалась из-за нарушения.

Во втором тайме ЛНЗ уже действовал чуть более уверенно, однако особой остроты в атаке создать никак не удавалось. В итоге путевка в полуфинал Кубка была разыграна в серии пенальти.

Первым ошибся ЛНЗ, когда Ассинор отправил мяч выше ворот. После этого Паламарчук исправил ситуацию, взяв удар Войтиховского, однако вскоре Горин не сумел переиграть Пенькова, и Буковина прошла в полуфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. Четвертьфинал

ЛНЗ - Буковина 0:0 (по пен. 4:5)

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык, Горин – Кузик, Танковский, Пастух, Рябов, Г. Пасич – Ассинор, Твердохлеб (Микитишин, 67).

Буковина: Пеньков – Сакив, Бусько, Карась (Безуглый, 78), Стасюк – Витенчук – Дахновский, Бойчук, Груша, Подлепенец (Плакса, 67) – Кожушко (Войтиховский, 73).

