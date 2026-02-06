iSport.ua
Лидер УПЛ подписал нападающего из чемпионата Португалии

Нашли замену Просперу Обаху.
Вчера, 15:48       Автор: Антон Федорцив
Абдул Авуду / ФК Визела
Абдул Авуду / ФК Визела

Черкасский ЛНЗ оформил очередной зимний трансфер. К команде Виталия Пономарева присоединился вингер Абдул Авуду, сообщают "семенщики" в Instagram.

Нападающий арендован до конца 2026 года из португальской Визелы. ЛНЗ будет иметь опцию выкупа Авуду. Последние 1,5 года он выступал за венесуэльский Пуэрто Кабельо на правах аренды.

В сезоне-2025 Авуду провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Основная позиция африканца – правый вингер. Также он может сыграть слева в нападении и закрыть позицию атакующего хавбека.

Кстати, ранее ранее ЛНЗ согласовал контрольный поединок против донецкого Шахтера.

