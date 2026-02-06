Свитолина и Ястремская получили первых соперниц на Qatar Open

Соотечественницы могут пересечься во втором круге.

В катарской столице состоялась жеребьевка основной сетки турнира серии WTA 1000. Украину на "тысячнике" будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Первая ракетка Украины получила 7-й номер посева и стартует со второго раунда. Ястремская же в первом круге будет противостоять испанке Кристиане Букше. Победительница противостояния выйдет именно на Свитолину.

Третьей представительницей Украины в Дохе может стать Юлия Стародубцева. Украинская теннисистка дошла до финала квалификации Qatar Open. Там ее соперницей будет японка Моюка Учидзима.

К слову, накануне Дарья Снигур пробилась в полуфинал Transylvania Open.

