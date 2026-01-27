iSport.ua
Элина Свитолина - Коко Гауфф: видео обзор матча 1/4 финала Australian Open

Вашему вниманию видео обзор победного матча украинской теннисистки.
Сегодня, 13:20       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Во вторник, 27 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) провела свой четвертьфинальный матча Australian Open-2026.

В борьбе за выход в полуфинал турнира украинка уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (№3 WTA).

Читай также: Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Затратив на победу 59 минут, украинская теннисистка в двух сетах разгромила свою американскую соперницу со счетом 6:1, 6:2.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Гауфф:

В полуфинале украинка сыграет против "нейтралки" с белорусским паспортом Арины Сабаленка (№1 WTA).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Элины Свитолиной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Элина Свитолина обзор матча видео матча Коко Гауфф

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

