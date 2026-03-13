Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Украинские параатлеты в седьмой соревновательный день выбороли шесть наград.

Украина осталась на седьмой позиции в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

По итогам седьмого соревновательного дня украинцы завоевали шесть наград в парабиатлоне в дисциплине спринт-преследование: четыре серебряные и две бронзовые.

Все медали Украины в седьмой день Паралимпиады-2026:

Серебро : Тарас Радь (биатлон, спринт-преследование, класс сидя), Ирина Буй (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Григорий Вовчинский (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт-преследование, класс с нарушением зрения).

: Тарас Радь (биатлон, спринт-преследование, класс сидя), Ирина Буй (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Григорий Вовчинский (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт-преследование, класс с нарушением зрения). Бронза: Александра Кононова (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт-преследование, класс с нарушением зрения).

Теперь на счету украинской сборной 16 наград: три золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

Лидером медального зачета остается Китай, который завоевал 33 награды, 12 из которых золотые.

Паралимпиада-2026

Медальный зачет

золото + серебро + бронза = всего медалей

Китай - 12 + 9 + 12 = 33 США - 9 + 5 + 5 = 19 Италия - 6 + 7 + 1 = 14 Австрия - 6 + 1 + 4 = 11 Франция - 4 + 4 + 3 = 11 россия - 4 + 1 + 3 = 8 Украина - 3 + 6 + 7 = 16 Швеция - 3 + 0 + 3 = 6 Германия - 2 + 4 + 9 = 15 Канада - 2 + 3 + 6 = 11

Ранее сообщлось, что зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!