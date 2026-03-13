Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026
Украина осталась на седьмой позиции в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.
По итогам седьмого соревновательного дня украинцы завоевали шесть наград в парабиатлоне в дисциплине спринт-преследование: четыре серебряные и две бронзовые.
Читай также: Кононова взяла еще одну медаль Паралимпиады-2026
Все медали Украины в седьмой день Паралимпиады-2026:
- Серебро: Тарас Радь (биатлон, спринт-преследование, класс сидя), Ирина Буй (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Григорий Вовчинский (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт-преследование, класс с нарушением зрения).
- Бронза: Александра Кононова (биатлон, спринт-преследование, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт-преследование, класс с нарушением зрения).
Теперь на счету украинской сборной 16 наград: три золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.
Лидером медального зачета остается Китай, который завоевал 33 награды, 12 из которых золотые.
Паралимпиада-2026
Медальный зачет
золото + серебро + бронза = всего медалей
- Китай - 12 + 9 + 12 = 33
- США - 9 + 5 + 5 = 19
- Италия - 6 + 7 + 1 = 14
- Австрия - 6 + 1 + 4 = 11
- Франция - 4 + 4 + 3 = 11
- россия - 4 + 1 + 3 = 8
- Украина - 3 + 6 + 7 = 16
- Швеция - 3 + 0 + 3 = 6
- Германия - 2 + 4 + 9 = 15
- Канада - 2 + 3 + 6 = 11
Ранее сообщлось, что зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр.
