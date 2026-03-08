iSport.ua
Кононова взяла еще одну медаль Паралимпиады-2026

Людмила Ляшенко остановилась в шаге от наград.
Сегодня, 14:04       Автор: Андрей Безуглый
Александра Кононова / Getty Images
Александра Кононова / Getty Images

В рамках Паралимпиды-2026 состоялась индивидуальная гонка среди женщин (класс стоя).

Украину представляли Александра Кононова, Людмила Ляшенко, Ирина Буй и Богдана Конашук.

В гонке нашей команде удалось завоевать лишь одну медаль - Кононова сумела финишировать на третьем месте.

Лишь на секунду от медалистки отстала Ляшенко, которая заняла четвертую строчку. Остальные спортсменки финишировали также в топ-10.

Отметим, что накануне в спринте Кононова выиграла золото, а Ляшенко - бронзу.

Паралимпиада-2026. Индивидуальная гонка, женщины (класс стоя)

  1. Натали Уилки (Канада, 0+0+0+0) 33:01.8
  2. Чжао Чжицин (Китай, 0+1+0+0) +31.7
  3. Александра Кононова (Украина, 1+0+0+0) +36.1
  4. Людмила Ляшенко (Украина, 0+1+0+1) +1:37.2

...
7. Ирина Буй (Украина, 0+1+0+2) +3:27.0
9. Богдана Конашук (Украина, 0+2+1+1) +5:56.3

