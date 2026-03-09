iSport.ua
"Призываем провести проверку": Полесье осталось недовольно работой арбитров в матче с Динамо

Житомирский клуб выступил с заявлением после поражения в поединке УПЛ.
Сегодня, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Полесье выступило с заявлением / ФК Полесье
Президент Полесья Геннадий Буткевич выступил с заявлением по поводу судейства в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (1:2).

Соответствующее сообщении было опубликовано на официальном сайте житомирского клуба.

Читай также: Дубль Пономаренко принес Динамо волевую победу над Полесьем

"Во-первых, настаиваем на публикации переговоров арбитров во время ключевых эпизодов игры, а именно:

- эпизода с отмененным голом Линдона Эмерллаху на 21-й минуте матча;

- эпизода на 49-й минуте первого тайма с грубой игрой высоко поднятой ногой игрока Динамо (Киев) Кристиана Биловара, создававшей риск нанесения травмы игроку Полесья Линдону Эмерллаху.

Во-вторых, призываем соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана для установления причин грубых ошибок.

В-третьих, обращаемся с требованием к главе Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, консультанту по арбитражу УАФ Николе Риццоли и другим соответствующим должностным лицам УАФ предоставить публичную оценку работы арбитров в указанных эпизодах, а также сообщить о результатах рассмотрения указанных эпизодов и ошибок.

И наконец. Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба Динамо (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем должны заняться соответствующие органы УАФ", - говорится в заявлении.

