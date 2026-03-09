Рух - Металлист 1925 0:3: обзор матча и результат игры 09.03.2026

Харьковская команда в первом тайме разобралась с соперником, сняв вопросы о победителе.

В понедельник, 9 марта, Рух принимал на своем поле Металлист 1925 в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича одержали уверенную победу над соперником, разгромно обыграв его со счетом 3:0.

Металлист 1925 доминировал в первом тайме и еще до перерыва сумел снять все вопросы о будущем победителе противостояния. Харьковская команда вышла вперед на 25-й минуте, когда Евгений Павлюк мощным ударом со штрафного отправил мяч в правую девятку.

А уже спустя минуту гости организовали атаку, в которой удвоили свое преимущество. Илья Крупский, получив мяч слева в штрафной, навесил на дальнюю, откуда Батон Забергджа успешно пробил под левую стойку. Разгромную точку в первом тайме в компенсированное время поставил Артем Шабанов, который после подачи со штрафного и скидки в центр от Павлюка отправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи Металлист 1925 мог уже спокойно играть по счету и довел матч до победы. Харьковчане могли и увеличить результат, однако их четвертый гол был отменен из-за офсайда. Руху ж не удалось отквитать хотя бы один мяч.

Набрав 31 балл, Металлист 1925 занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Рух с 19 очками расположился на 13-й позиции.

Статистика матча Рух - Металлист 1925 19-го тура чемпионата Украины

Рух - Металлист 1925 0:3

Голы: Павлюк, 25, Забергджа, 26, Шабанов, 45+2

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 4 - 20

Удары в створ: 4 - 10

Угловые: 3 - 4

Фолы: 16 - 9

Рух: Герета - Роман, Киричок (Левицкий, 39), Товарницкий, Залипка - Рейляну (Рыбак, 59), Пидгурский, Бойко (Клайвер, 46) - Притула (Квас, 70), Игор (И. Денисов, 46), Таллес.

Металлист 1925: Варакута - Салюк, Е. Павлюк, Шабанов (Дубко, 60), Крупский - Чурко, Калюжный, Аревало (Калитвинцев, 69) - Забергджа (Рашица, 60), Петер (Кастильо, 77), Антюх (Ари, 60).

Предупреждение: Роман.

