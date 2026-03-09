iSport.ua
Лидер Сан-Антонио установил рекорд сезона НБА

Команда показывают лучшую результативность с 1990 года.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Виктор Вембаньяма в игре против Хьюстона сделал 4 блок-шота - это уже пятый матч подряд с таким показателем, что делает его рекордсменом по этой результативности.

В матче, помимо 4 блок-шотов, он набрал 29 очков и сделал 8 подборов. Стоит отметить, что это пятая игра подряд, в которой он выполняет как минимум 4 блок-шота.

Кроме того, Сперс продолжают серию из 23 матчей с минимум 5 блок-шотами, что близко к рекорду сезона-2000/2001.

Благодаря усилиям французского центрового Сан-Антонио показывает лучшую результативность в основное время с 1990 года.

К слову,  третий номер драфта 2020 года повторил достижения Леброна Джеймса и Лука Дончича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

