Лидер Сан-Антонио установил рекорд сезона НБА

Команда показывают лучшую результативность с 1990 года.

Виктор Вембаньяма в игре против Хьюстона сделал 4 блок-шота - это уже пятый матч подряд с таким показателем, что делает его рекордсменом по этой результативности.

В матче, помимо 4 блок-шотов, он набрал 29 очков и сделал 8 подборов. Стоит отметить, что это пятая игра подряд, в которой он выполняет как минимум 4 блок-шота.

Кроме того, Сперс продолжают серию из 23 матчей с минимум 5 блок-шотами, что близко к рекорду сезона-2000/2001.

Благодаря усилиям французского центрового Сан-Антонио показывает лучшую результативность в основное время с 1990 года.

145 points is the most scored by the Spurs in regulation since 1990, and tied for the 10th highest total in franchise history 🔥#GoSpursGo #PorVida — Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) March 9, 2026

К слову, третий номер драфта 2020 года повторил достижения Леброна Джеймса и Лука Дончича.

