iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда Сан-Антонио подтвердил участие в отборе ЧМ-2027

Возвращается в сборную к квалификации.
Сегодня, 10:44       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньям / Getty Images
Виктор Вембаньям / Getty Images

Журналист Максим Обена в соцсети X сообщил, что Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную в квалификации чемпионата мира-2027.

Инсайдер приводит слова 22-летнего форварда о его желании защищать национальные цвета в ближайшей квалификации:

Я надеюсь, что не смогу сыграть в первом окне – это будет означать, что мы дошли до финала НБА. Надеюсь, график окажется слишком плотным. Но в августе я обязательно буду там. Постучу по дереву, главное – остаться здоровым.

Напомним, что в прошлом году Вембаньяма не сыграл за сборную, восстанавливаясь после тромбоза глубоких вен. Ранее ему удалось завоевать вместе с командой серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года.

К слову, Карри сделал откровенное признание о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Вембаньяма

Статьи по теме

Вембаньяма получил травму колена, но серьёзных повреждений нет Вембаньяма получил травму колена, но серьёзных повреждений нет
Вембаньяма пропустит четвертьфинал Сперс против Лейкерс Вембаньяма пропустит четвертьфинал Сперс против Лейкерс
Вембаньяма попал в лазарет Сан-Антонио Вембаньяма попал в лазарет Сан-Антонио
НБА назвала лучших игроков первой недели НБА назвала лучших игроков первой недели

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Бокс14:00
Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место
Европа13:55
"Испытываю чувство вины перед Аяксом": Зинченко отреагировал на свою травму
Олимпийские игры13:30
Олимпиада-2026, хоккей: Германия встретится с Францией, а Швейцария - с Италией в стыковых матчах
Олимпийские игры13:29
Мужская квалификация по лыжной акробатике перенесена
Олимпийские игры13:10
Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье
Формула 113:04
Ферстаппен может дебютировать в марафоне на Нюрбургринг
Биатлон12:35
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
Биатлон12:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
Европа12:27
Арсенал заинтересовался форвардом Интера
Бокс11:50
Бывший супертяж оценивает шансы Уайлдера в бою с Чисорой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK