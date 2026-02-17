Звезда Сан-Антонио подтвердил участие в отборе ЧМ-2027
Журналист Максим Обена в соцсети X сообщил, что Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную в квалификации чемпионата мира-2027.
Инсайдер приводит слова 22-летнего форварда о его желании защищать национальные цвета в ближайшей квалификации:
Я надеюсь, что не смогу сыграть в первом окне – это будет означать, что мы дошли до финала НБА. Надеюсь, график окажется слишком плотным. Но в августе я обязательно буду там. Постучу по дереву, главное – остаться здоровым.
Напомним, что в прошлом году Вембаньяма не сыграл за сборную, восстанавливаясь после тромбоза глубоких вен. Ранее ему удалось завоевать вместе с командой серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года.
