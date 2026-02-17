iSport.ua
Стало известно, почему Тоттенхэм может потерять спонсоров

"Шпоры" столкнутся с серьёзными финансовыми проблемами.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Тоттенхэм / Getty Images
Тоттенхэм может столкнуться с финансовыми проблемами из-за своего положения в АПЛ и еврокубках, сообщает The Telegraph.

По имеющейся информации, лондонский клуб может потерять спонсоров, если окажется в Чемпионшипе. Отметим, что до зоны вылета из Премьер-лиги "шпоры" отделяет всего 5 очков.

Помимо этого, если Тоттенхэм всё же сохранит место в АПЛ, он может не получить выгодных бонусов от спонсоров из-за неучастия в еврокубках в следующем сезоне.

Добавим, что ещё одним фактором, влияющим на финансовое состояние команды, является стадион: "шпоры" до сих пор не заключили сделку на название своего стадиона, хотя на его строительство было потрачено 1 млрд фунтов.

Ранее состоялась жеребьёвка Кубка Англии, и уже известны пары 5-го раунда турнира.

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

