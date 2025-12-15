iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма

Под прицелом "горожан".
Сегодня, 17:03       Автор: Валентина Чорноштан
Педро Порро / Getty Images
Педро Порро / Getty Images

Педро Порро может переехать в Манчестер Сити, клуб заинтересован в подписании 26-летнего защитника.

По данным TEAMtalk, если Тоттенхэм не повысит зарплату испанскому игроку, он рассмотрит уход из команды в ближайшее зимнее трансферное окно.

Отмечается, что Тоттенхэм не против повысить зарплату Порро, чтобы сохранить ключевого игрока.

За этот сезон Педро Порро провёл 25 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, отличившись 4 результативными передачами.

Также Тоттенхэм готов побить трансферный рекорд ради звезды Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Тоттенэм

Статьи по теме

Холанд обошел Роналду в списке бомбардиров команд АПЛ Холанд обошел Роналду в списке бомбардиров команд АПЛ
Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии
Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами
Первые пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов Первые пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Формула 118:56
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии
Европа18:37
Рома приняла решение касательно звездного аргентинца
Европа18:20
Милан продлил контракт с ключевым вингером
Теннис18:01
Жара повлияла на регламент. ATP утвердила новое правило
Бокс17:45
"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа
Европа17:33
Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Европа17:03
Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма
Европа16:39
Барселона может расстаться с правым защитником
Другие страны16:05
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
Формула 115:42
Известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK