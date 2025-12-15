Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма

Педро Порро может переехать в Манчестер Сити, клуб заинтересован в подписании 26-летнего защитника.

По данным TEAMtalk, если Тоттенхэм не повысит зарплату испанскому игроку, он рассмотрит уход из команды в ближайшее зимнее трансферное окно.

Отмечается, что Тоттенхэм не против повысить зарплату Порро, чтобы сохранить ключевого игрока.

За этот сезон Педро Порро провёл 25 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, отличившись 4 результативными передачами.

Также Тоттенхэм готов побить трансферный рекорд ради звезды Атлетико.

