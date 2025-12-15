iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома приняла решение касательно звездного аргентинца

Дибала станет свободным агентом летом 2026 года.
Сегодня, 18:37       Автор: Валентина Чорноштан
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Новый главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини принял решение касательно будущего Пауло Дибалы, сообщает Gazzetta dello Sport.

По имеющейся информации, специалист не видит роли аргентинца в команде, в связи с чем сообщил руководству римского клуба, чтобы тому не предлагали продление контракта.

Отметим, что соглашение форварда с Ромой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Дибала провёл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Добавим, что Милан намерен перехватить трансферную цель Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини Пауло Дибала

Статьи по теме

Дубль конкурента Довбика помог Роме разгромить Селтик Дубль конкурента Довбика помог Роме разгромить Селтик
Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы
Довбик вернулся в общую группу после травмы Довбик вернулся в общую группу после травмы
Рома в меньшинстве потеряла очки в матче с Кальяри Рома в меньшинстве потеряла очки в матче с Кальяри

Видео

"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Украина20:44
Кубок Украины: определились все участники Финала четырех
Олимпийские игры20:10
Александра Олийникова: "российские символы – это символы агрессии"
Киберспорт20:05
NaVi завершили выступление на DreamLeague Season 27, уступив Xtreme Gaming
Бокс19:50
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
Биатлон19:30
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Магнуссон лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко единственные из украинцев взяли очки
Европа19:26
Лазарет Арсенала пополнился. Защитник пропустит 4-5 недель
Формула 118:56
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии
Европа18:37
Рома приняла решение касательно звездного аргентинца
Европа18:20
Милан продлил контракт с ключевым вингером
Теннис18:01
Жара повлияла на регламент. ATP утвердила новое правило
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK