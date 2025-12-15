Рома приняла решение касательно звездного аргентинца

Новый главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини принял решение касательно будущего Пауло Дибалы, сообщает Gazzetta dello Sport.

По имеющейся информации, специалист не видит роли аргентинца в команде, в связи с чем сообщил руководству римского клуба, чтобы тому не предлагали продление контракта.

Отметим, что соглашение форварда с Ромой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Дибала провёл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Добавим, что Милан намерен перехватить трансферную цель Ромы.

