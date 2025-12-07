iSport.ua
Рома в меньшинстве потеряла очки в матче с Кальяри

Удаление сыграло на руку хозяевам.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Кальяри - Рома / Getty Images
В воскресенье, 7 декабря, Кальяри принимал Рому. Артем Довбик пропустил этот поединок из-за травмы.

Первый тайм оказался довольно скучным. Гости пытались контролировать мяч, но мало что могли придумать в атаке, Кальяри же наоборот искал пространство в контратак и в целом действовал острее.

Второй же тайм стал катастрофой для римлян, почти сразу после возобновления матча арбитр удалил Зеки Челика, оставив Рому в меньшинстве.

После этого, очеивдно, Кальяри сделал все, чтобы добыть очки, и у них это получилось в концовке матча. На 82-й минуте хозяева подали угловой, которым сумел воспользоваться Гаэтано, вырвавший три очка для своей команды.

Кальяри - Рома 1:0
Гол: Гаэтано, 82

