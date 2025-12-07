iSport.ua
Футболиста АПЛ арестовали за участие в драке

Имя подозреваемого не разглашается.
Сегодня, 21:20
Неназванного футболиста АПЛ задержали в Лондоне, пишет BBC.

29-летний игрок, представляющий свою сборную, был арестован в Лондоне сегодня утром.

По сообщению полиции, он подозревается в участии в драке и нападении. Его имя не разглашается по юридическим причинам.

Инцидент случился вечером субботы, на место были вызваны скорая и полиция. Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами.

Предполагаемый виновник был отпущен под залог, пока идёт расследование инцидента.

Ранее также сообщалось, что в Ливерпуле разгорелся громкий скандал.

