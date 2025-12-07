iSport.ua
Конфликт в Ливерпуле. Салах намекнул на уход с Энфилда

Расстроен ролью запасного.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В субботу, 6 декабря, прошел матч Ливерпуля против Лидса. В составе мерсисайдцев на игру не был выпущен Мохамед Салах, для него это стал третий матч, в котором он не вышел со старта.

Позднее египетский форвард "красных" в комментарии для VG отреагировал на свое отсутствие на поле:

Я так много сделал для этого клуба, все это видели за эти годы, особенно в прошлом сезоне. Сидеть на скамейке запасных – не знаю почему. У меня такое чувство, будто клуб меня подставляет. Вот что я чувствую.

Также Салах отметил свое отношение с Арне Слотом:

"Я уже много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, и вдруг они исчезли — я не знаю почему. Мне кажется, что кто-то не хочет, чтобы я был в клубе.

Посмотрим, что будет. На Энфилде попрощаюсь с болельщиками, поеду на Кубок Африканских Наций".

Узнать счет матча Ливерпуль — Лидс можно здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах арне слот

