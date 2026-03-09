Усик начал тренировочный лагерь перед боем с Верховеном
Украинский чемпион будет готовиться к поединку в Испании.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик начал тренировочный лагерь перед боем против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Об этом сообщает ведущий YouTube-канала ТАЙК МАЙСОН Макс Диденко.
Украинский боксер уже отправился в Испанию для подготовки к будущему поединку.
"Из моих источников могу подтвердить информацию, которая появилась в медиа: Александр Усик заехал в Гандию (муниципалитет в Испании в провинции Валенсия. - прим.) и начал подготовку к бою с Верховеном", - написал Диденко в Telegram.
Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.
